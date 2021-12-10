工展會暌違1年明日維園開鑼　展商推福袋贈品優惠吸客

受新冠肺炎疫情影響而停辦1年的實體工展會，將於明日(11日)在維多利亞公園復辦，並展至明年1月3日。參展商普遍推出限量優惠吸客，他們均對是次展期銷情感信心，又認為強制安心出行的措施對生意影響不大。另有參展商表示，停辦一年後對展覽感到陌生，準備過程有「甩漏」。

工展會明日開鑼，展商仍密鑼緊鼓布置檔攤，有工人仍然搬運貨物到攤位。有展商對相隔超過1年後再參展感到緊張。海味公司董事總經理潘權輝對再參展感到「小小陌生」。他指年年參展時對運作掌握會較好，工多藝熟，今年難免有「甩漏」，例如擔心貨量會否不足等。潘又指，上年工展會因疫情嚴峻而取消，惟當時攤位布置已完成，幸好能保留至今年使用，減少損失。而另一負責人陳小姐對於能再會熟客，感到十分興奮，並稱很多人也十分期待。她表示，公司推出了福袋及贈品優惠等「吸客」，亦推出針對年輕人的鮑魚產品，望能較前年工展會上升1至2成生意。

亦有多個展商表示今年是首次參展。售賣東南亞食品的展商負責人施先生表示，公司一直在網上銷售產品，今次首次參展，部分產品較市面平一半，望能推銷品牌，為網上商店累積客人。他相信不少市民未能外遊，已累積一定消費力，並留港消費，對銷情充滿信心。

工展會亦設多項防疫措施，包括場內不設試食亦不准飲食；除15歲以下、65歲以上獲豁免外，入場市民要使用「安心出行」。被問到會否擔心措施令人流減少，參展商均表示不擔心。床上用品展商負責人黃先生更指，安心出行已推行超過1年，相信市民已經習慣，認為對生意影響不大。他又補充指，部分市民本月中將能領取最後一期消費券，認為或多或少會有利銷情，亦為此安裝多種電子支付方式方便顧客。

另外，適逢工展會55周年，大會將送出1,555個價值近250港元的福袋。市民只要身份證號碼有相連55數字、於5月5日生日或今年55歲（即1966年出生），便可網上參加活動。已接種兩劑新冠疫苗的市民，亦可於每日下午6時後免費入場。