自美抵港人士下周一起　須往竹篙灣檢疫7天　再坐14日酒店疫監

Omicron變種病毒來勢洶洶，政府再增加A組指明地區名單，港府今日(10日)公布，將於本月13日凌晨零時起，把古巴、科威特和列支敦士登3地列為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。另外，因應在今日公布在機場的「檢測待行」發現從目前已屬A組的美國入境的個案，帶有Omicron變種病毒株，政府將對從美國抵港的人士實施最嚴格的檢疫要求，即於21天內曾逗留美國的抵港香港居民，必須先到竹篙灣檢疫中心進行7日強檢，再於已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強檢疫。現時共有71個國家在A組指明地區，當中13國須進行最嚴格的檢疫要求。

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。因應古巴、科威特和列支敦士登確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月13日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

此外，一名從屬A組指明地區的美國來港的旅客，於抵港在機場確診，經衞生署的全基因組測序分析結果，確認為Omicron個案。因應該地區有Omicron變種病毒株個案輸入香港，政府將對12月13日凌晨零時或之後抵港的有關人士實施最嚴格的檢疫及檢測安排。於21天內曾逗留美國的抵港香港居民，必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。此項檢疫及檢測安排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞和津巴布韋抵港的人士。

政府發言人強調，為嚴格執行「外防輸入、內防反彈」疫情防控策略務求達致「動態清零」的目標，本港目前採取全球最嚴謹的入境防控要求，成功堵截Omicron變異病毒株流入社區。至今為止5宗Omicron輸入個案，均在入境旅客接受嚴格檢疫及檢測措施期間被發現，相關個案及其密切接觸者均被立即隔離與社區完全隔絕並不容許有任何接觸，而感染的病人即使痊癒並符合出院條件後，仍需要接受14天強制隔離，以確保傳播病毒的可能性減至最低。