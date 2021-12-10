政Whats噏 ：無視批評參與民主峰會　羅冠聰話受到打壓

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡英國嘅前香港眾志常委羅冠聰，獲美國政府邀請參與《民主峰會》，雖連日來遭各界猛烈批評，但羅仍於香港時間今晚(10日)8時半進行發言，期間他重提自己從政路上嘅慘痛經歷，又指來自北京嘅打壓將會愈嚟愈多，呼籲國際社會聯手抵制，最後更以廣東話講出對香港人嘅感言，話「要堅持先見到希望」。

發言期間佢重提自己立法會議席被褫奪、以及被判監，國安法落實後自己被冠上「分裂國家」嘅罪名列於通緝名單從而流亡英國。又提及自己大部分喺香港合作嘅民主派友好，如黃之鋒、戴耀廷及黎智英等，喺自己發表演說嘅同時，都被囚禁並面對審訊，聲言自己親歷轉變，指民主退潮並非抽象理論，而係切身痛苦嘅事情。

佢又指北京嘅打壓不單止香港，更包括維吾爾人、西藏及台灣，而國際金融市場至娛樂事業都遭到中國系統性嘅滲透，但自由世界就缺乏對抗呢啲滲透嘅意志，又指民主面臨危機，自由危在旦夕，認為必須改變，需要強化分享共同價值國家之間嘅聯繫，改革跨國組織。又稱國際社會有好長一段時間擁抱中國崛起，卻冇建立制衡機制，所以政治家與公民社會領袖必須通力合作咁話，最後又以廣東話講出「我哋唔係因為見到希望先堅持，而係因為堅持先見到希望」。

政府發言人表示，美方舉行所謂「民主峰會」，借民主之名行破壞民主之實，霸道地將自身標準強加於其他國家，製造世界分裂，遭到國際社會普遍反對，令人憤慨。而就此國家外交部已多次表明立場。所謂「民主峰會」今日邀請羅冠聰發言，更突顯該所謂「峰會」的荒謬及毫無公信力。