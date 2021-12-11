未接駁持續監察儀器及安排掃描檢查　心臟病婦不治瑪嘉烈認衰

瑪嘉烈醫院已把個案轉交死因裁判官跟進，並已向醫院管理局總辦事處通報。

瑪嘉烈醫院發言人在今日(11日)凌晨表示，一名57歲女病人，於12月4日下午約5時半因胸口痛和上腹痛，由救護車送往該院急症室求診，急症室醫生為病人安排心電圖及胸腔X光檢查，並處方硝酸甘油。其後於晚上約8時轉送病人往內科病房接受進一步治理，當時病人維生指數正常。

內科病房當值醫生於晚上11時50分檢視病人，因應病人胃部不適處方胃藥，並繼續觀察病人情況。其後病人胃部不適情況未有好轉和嘔吐，醫生再為病人處方靜脈注射止嘔藥。醫護人員於12月5日約凌晨4時再檢視病人，其時病人仍然清醒並沒有投訴不適。至早上6時許，醫護人員再次為病人檢查維生指數，發現病人不省人事及心臟停頓，醫生隨即為病人進行心肺復甦並注射強心藥，惟病人經搶救無效，最終於早上7時許離世。

瑪嘉烈醫院非常關注今次事件，醫院代表於12月9日與死者家屬會面交代事件並表達深切慰問。就醫院未有為病人接駁持續心臟監察儀器，及未有即時為病人安排電腦掃描檢查，醫院表示歉意，並會跟進作出改善。

此個案已轉交死因裁判官跟進，醫院已向醫院管理局總辦事處通報，醫院會繼續與家屬保持溝通，全力為家屬提供協助。