旺角大反黑掃黃賭毒　55男女被捕

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、雜項調查隊及西九龍總區機動部隊，一連兩日(9日至10日)展開代號「疾響」反罪惡行動，動員超過240人，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動。

警員突擊搜查旺角區內10個住宅及商業單位，搗破6個非法釣魚機賭場、一個百家樂賭場、2個賣淫場所以及一個毒窟。警員亦對旺角區18個場所進行突擊巡查，包括遊戲機中心、網吧、桌球室、麻雀館、夜總會、酒吧以及餐飲場所。

行動中，警方共拘捕38男17女(18至64歲)，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」及「經營煙窟」；其中被捕的7男兩女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外，22男14女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警員共檢獲33部賭博用釣魚機、超過3.4萬港元賭款、面值超過70萬元籌碼以及大量懷疑毒品，總值逾100萬港元。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。