中環私家車溜後剷百米2女捱撞昏迷　外傭女司機涉危駕被捕

中環昨日(10日)晚上發生私家車瘋狂溜後意外，車輛在無人控制下沿卑利街斜路俯衝，沿途連撞多人，並將部分人捲入車底，最終急馳近百米才在士丹頓街停下，共有8人捲入車禍受傷，當中兩名女子陷入昏迷須接受搶救。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕一名44歲的女外傭司機，把她帶署扣查。

昨晚8時許，當時一名女外傭駕駛私家車載同一名乘客至卑利街70號對開斜路，將車輛停泊路邊後兩人正擬離去，卻見私家車緩緩溜後，外傭心中凜然一驚，手忙腳亂試圖制止，但一己之力無以回天，只能目送私家車愈溜愈快，急速衝落士丹頓街方向，自己則腳下不停，拚命尾隨追趕。

私家車猶如蠻牛，挾巨力失控狂衝，至近伊利近街時撼翻4人，並懷疑將部分人捲入車底拖行。車輛衝勢未見稍減，繼續氣勢洶洶沿路而下，不少途人嚇得失聲驚呼，驚惶提醒他人走避，亦有人佇立路旁看得目瞪口呆，私家車「如入無人之境」，最終直抵士丹頓街41號一間伯公古廟後方，未有剷入古廟，惟撞毀一條燈柱、一部政府攝錄機及路旁鐵欄始停下，同時再有4人遭碎片擊中或在閃避時跌傷。

根據現場位置，私家車溜後距離估計近100米，由於該處酒吧食肆林立，嘈雜聲引起食客注意，紛紛探頭張望。一眾熱心人士眼見車禍慘況及得悉有人被困車底，當下未有絲毫猶豫，並且把握救人黃金時間，迅即急步搶上及高叫求援。10多人圍繞私家車出手相助，二話不說合力從右側將私家車抬起，再小心翼翼抬出傷者，惟有人已經血流披面，不省人事。

警方及消防聞訊趕至，發現現場共有4男4女受傷，當中兩名分別27及31歲女子傷勢嚴重，陷入昏迷，亦有女子雙膝受傷，各人接受初步護理包紮後，分乘多輛救護車送院。涉事私家車左車尾及車門損毀，車輪壓住疑屬其中一名傷者的鞋，附近遍布血漬及玻璃碎片，警員封鎖現場，於涉事路面量度長度，肇事外傭一臉惶惑，在場配合調查。警方經初步調查後，不排除有人停車後未妥善拉上手掣釀禍，並將私家車拖走扣驗，確實意外原因仍待進一步調查。