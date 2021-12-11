羅冠聰參與峰會　駐港公署斥美國為反中亂港分子撐腰張目

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰，獲美國政府邀請參與《民主峰會》，昨日(10日)在香港時間晚上發言，稱來自北京的打壓將會愈來愈多，呼籲國際社會聯手抵制。外交部駐港公署發言人昨晚回應，針對美國舉辦所謂「領導人民主峰會」，並邀請反中亂港分子羅冠聰參加，為他兜售歪理邪說提供平台，駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對，正告美方借「民主」之名，為反中亂港分子撐腰張目，注定失敗。

發言人指出，羅冠聰是被香港警方通緝的犯罪嫌疑人，是臭名昭著的「港獨」分子，批評羅冠聰之流長期以來大肆散布「港獨」言論，煽動非法集結，裹挾國際輿論抹黑中央和特區政府，卑躬屈膝地乞求外部勢力干預香港事務，嚴重危害國家主權安全和發展利益，破壞香港法治與社會秩序，踐踏「一國兩制」原則底線。他在美國一些人授意下繼續大放厥詞，褻瀆正義與真相，是對民主價值觀最大的諷刺，只會為禍國亂港的「黑歷史」再添新罪狀。

同時，美方支持香港是假，為反中亂港分子撑腰張目是真，美方千方百計阻撓香港撥亂反正進程的狼子野心，和打「香港牌」危害中國國家安全的政治劣行昭然若揭，世人唾棄，包括香港同胞在內的14億中國人民絕不答應，也絕不會得逞，敦促美方認清形勢，立即停止以任何藉口與反中亂港分子狼狽為奸，停止阻撓特區依法施政，停止干預香港事務和中國內政。