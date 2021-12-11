東方日報A1：每日千額「堅離地」　聖誕通關排到暑期

新冠肺炎疫情令中港往來受阻近兩年，港府為通關而設的「香港健康碼」（港康碼）系統昨日開通，首日已現爭崩頭景象！截至昨晚9時，共有18.7萬人登記，當中約3.5萬人已完成核實並啟動帳戶。有消息指，本港與廣東省或在平安夜（本月24日）恢復通關，但初期每日名額傳僅1,000人，且限定商務、特定需求人士優先，甚至有先到先得等限制，以昨日近廿萬人登記計算，僅首日欲北上的人潮已需半年才能消化，即由聖誕排到暑假，與市民需求明顯「離地」。明年春節想與親友團圓恐是奢望！團體促盡快通關放寬名額。

港康碼系統昨早九時起接受登記，截至昨晚9時，登記市民共有187,000人，當中35,000人已啟動帳戶。創新及科技局強調，市民登記港康碼的次序先後，與通關配額並無關係，籲市民毋須急於申請，「可在茶餘飯後先登記」。

不過，昨天首日已有大批市民登記港康碼，按首日登記人數推算，若通關初期日限1,000人出境，18萬人平均需輪候超過6個月才有望北上。

香港社區組織協會副主任施麗珊認為，首日申請已錄得極高宗數，反映民間對通關需求大，以她所知，有不少街坊均表示未完成申請，預料未來的申請人更不斷上升，難以接受通關後仍要等數個月才可北上。她強調，不少市民反映內地親人有急病，或盼回鄉奔喪，「親人都離世了，已等不及通關」，盼政府能讓有紅白二事，以及有親人急病的人率先通關。

另外，部分人單程證到期，遲遲未能來港辦理手續，盼同樣可獲優先免檢疫通關。她期望，通關後兩地政府可視乎情況，適時加大限配量。

昨日港康碼首日登記暢順，政府透露，為免出現大批市民一齊上網，甚至「網絡塞車」情況，開放登記時，已擴大系統容量，並設有排隊系統作應對。市民申請註冊帳戶時，須填寫姓名、身份證號碼、電話及地址等個人資料，而非公屋住戶的申請人另需上載住址證明。創科局指，系統一直運作暢順，由於申請涉及核實住址，系統可與房委會的公屋住戶數據庫，直接核實作確認。其餘申請人最快下周內收到識別碼，完成核實則可啟動帳戶。

早前有消息指，中港兩地最快在本月24日，即平安夜恢復通關。初時會設每日1,000人的限額，且優先發放予公務、商務人士或恩恤安排人士，或會採取先到先得或抽籤決定。至於港康碼與澳門的「澳康碼」互通，料兩地通關亦指日可待。

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