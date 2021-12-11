維園工展會今復辦　場內飲食會被趕走　一蚊鮑魚成搶手貨

受新冠肺炎疫情影響而停辦1年的實體工展會，今早(11日)在維多利亞公園復辦，展期至明年1月3日。不少市民「做定功課」，入場後隨即跑往「一蚊鮑魚」店舖掃貨。廠商會會長史立德表示，臨近聖誕新年傳統消費旺季，對銷售情況有信心，而因防疫規管，市民入場要量度體溫、使用安心出行，熟食區亦取消，場內已增加人手加強巡邏，強調工作人員遇見場內飲食等違規事情會即時叫停，嚴重情況會讓其離場，避免出現感染風險。

早上開幕後，不少市民帶備手推車到場掃貨，有公司推出一折優惠，亦有香米代理商準備每天30套2元1公斤米福袋「益街坊」；而海味攤位亦同樣受歡迎，不少市民到場辦年貨，鮑魚冬菇福袋、參茸海味均是掃貨客的心水之選。

對於本月19日全港免費搭車，會否增加工展會人流。史立德稱暫未預計當日人流，但如入場人士太多會實施人流管制，他指場內可容納約1.5萬人。

此外，他指消費券仍有一期，市民或許剩下「碎銀」，可能有工開，都會有利於銷售情況。對於變種病毒，他有信心港府做好工作，防止流入市區，又稱香港基本上清零，對中港兩地未來恢復往來有信心。