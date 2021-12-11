截至今早9時近24萬人申港康碼　僅5萬帳戶獲啟動

新冠肺炎疫情令中港往來受阻近2年，港府為通關而設的「香港健康碼」(港康碼)系統昨日(10日)開放申請，市民反應踴躍。創新及科技局表示，截至今早(11日)9時，有超過23.9萬名市民註冊，當中約5.3萬人已啟動帳戶。另外，有法律界人士提醒市民切勿在前往內地時虛報在港的行蹤，由於現時內地防疫規則嚴謹，隱瞞病情有機會被判監，目前公開的案件中最高判刑為1年6個月。

現時內地的防疫規則嚴謹，若隱瞞病情並造成嚴重後果，可以危害公共安全罪，或妨害傳染病防治罪判處監禁。有法律人士認為，市民若上載錯誤的安心出行紀錄到港康碼，瞞報行蹤，往內地後或會承受法律責任。亦有意見認為，如果市民誠實，盡公民責任，則不需要擔心。

而若市民瞞報行蹤記錄前往內地，回到香港後亦有機會被檢控。根據《盜竊罪條例》第十六（A）條，亦即欺詐罪中列明，市民只要有意圖進行瞞騙，無論用甚麼方法都有機會構成犯罪，最高可判處監禁14年。

市民昨日起可於「港康碼」網站實名登記申請註冊帳戶，成功開通帳戶後，並透過「安心出行」3.0版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，再從「港康碼」網站登入系統獲取「港康碼」。只有取得「港康碼」綠碼人士，才可進一步申請將「港康碼」轉為適用於廣東省的「粵康碼」或適用於澳門的「澳康碼」。