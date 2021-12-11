學者倡配合科技建設智慧物流平台　鞏固香港國際競爭力

香港中文大學亞洲供應鏈及物流研究所所長張惠民今早(11日)在電台節目表示，未來香港中長期的經濟展望，是有賴於粵港澳大灣區的融合及發展，而物流服務就是連結大灣區經脈，達成貨流、資金流及信息流的無縫交換的關鍵，當智慧物流平台及貿易融資平台再進一步跨領域連接的時候，就能發揮大灣區面向世界的經濟競爭力，亦鞏固了香港作為區內國際金融及國際貿易的角色。

張指出，香港很多年輕人因覺得物流是個夕陽行業，所以不願意投身物流業，強調其實只要有買賣，就有物流服務的需求，而香港作為一個商業中心，同時亦是一個國際貿易樞紐，物流服務業是肩負着不可或缺的角色，除了為商戶提供傳統的存貨、分揀及配貨的工作外，新興的網購送貨到戶等服務，在疫情期間為市民大眾解決許多民生所需的問題，甚至某程度上改變了群眾生活的模式。

他強調，物流業已和科技結下了不解之緣。使用移動器材，透過網上平台交換訊息只是基本功；利用二維碼、射頻識別、全球定位及視像傳輸進行實時追蹤，成為了很多顧客的標準服務要求。一些物流公司亦正在積極投入無人駕駛、機械人操作、大數據分析及人工智能優化，以發展其在業內的競爭優勢。

他認為，未來香港中長期的經濟展望，是有賴於粵港澳大灣區的融合及發展，而物流服務就是連結大灣區經脈，達成貨流、資金流及信息流的無縫交換的關鍵。大灣區內有三個海關及三種貨幣，要打通經脈，需要資訊平台的建設及連結，當智慧物流平台及貿易融資平台再進一步跨領域連接的時候，就更能發揮大灣區面向世界的經濟競爭力，亦鞏固了香港作為區內國際金融及國際貿易的角色。