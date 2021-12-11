觀塘工廈改建過渡屋胎死腹中　天水圍「光村」阻風水要「縮水」

為加快房屋供應，政府去年宣布將位於觀塘鴻圖道的首個工廈改建成過渡性房屋項目，原定於2022年首季入伙，惠及116個家庭，共約370人。惟《東網》就該項目查詢進度時，當局卻回覆指項目最終未能落實。此外，去年新世界以象徵式租金1港元將天水圍站旁邊3幅農地租予社企「要有光」，用以起「光村」，亦決定削減規模，單位數目由100減至87個。

運輸及房屋局就事件回覆，指就觀塘大偉工業大廈改建作過渡性房屋的項目，負責的非政府機構和該工廈業主未能達成一個可行的租務安排，因而未能落實。

另一方面，據了解天水圍的「光村」項目，佔地約2.8萬平方呎，早前有村代表指「光村」南面地盤與聚星樓非常接近，擔心影響風水而大力反對。為回應當地村民影響風水的憂慮，城規會昨日(10日)召開會議商討，「光村」項目因此修訂規劃，為增加距離感，由原先計劃可提供的單位由100個單位減至87個，並劃出一幅約4,000平方呎的空地作為公共空間，而「光村」南座與聚星樓的距離分隔至不少於15米，最終獲城規會批出有關申請。

「要有光」始創人余偉業回應指，明白當區原居民關注，因此「光村」約佔地1.2萬呎的南面地盤將大幅修改，又指整個「光村」南座將只興建19個單位，較原先計劃30個減少。他指相關方案相信已降低對村內古蹟建築物影響，冀修訂能平衡地區及社會的住屋訴求。