14歲姪女遭摸胸按私處　男教師被控4項非禮罪還押候審

41歲男教師被指於去年6月起，約1年5個多月內三度在家庭聚會期間，對其14歲姪女上下其手非禮對方，觸碰其胸部及下體，及後又在一足球場內以同樣手法非禮姪女。姪女最終把疑遭性侵一事告之社工，從而揭發事件。該男教師被控4項非禮罪，今早(11日）被押往觀塘法院，暫時毋須答辯。主任裁判官錢禮按控方要求，把案件押後至明年1月21日再訊，以等候律政司的法律意見。辯方有替被告申請保釋但遭裁判官拒絕，被告需還押荔枝角收押所。

代號CCK的41歲已婚被告，被控4項非禮罪。控罪指被告於去年6月12日至今年11月26日，在同一個單位3度非禮14歲的姪女X。控罪又指被告於今年11月28日在黃大仙一個足球場內非禮X。

據悉，控方指控被告首3項控罪中，趁出席家庭聚會時在同一個單位對其姪女X上下其手，分別觸碰其胸部及下體。在第3項控罪發生後2日被告又在一個足球場內同樣上下其手非禮X。X及後把遭被告非禮一事向社工傾訴，事件最終有人報警求助，警方其後拘捕被告。

案件編號：KTCC 2206/2021