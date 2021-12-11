工展會遲開放逾百市民鼓譟　海味店主嘆旺丁不旺財　割價2成促銷

維園工展會「實體回歸」！《東網》記者早上10時半抵達現場，只見排隊人流如鯽，最少200人場外等候，惟踏入11時開場時間仍未開放入場，導致場外群眾一度鼓譟。有頭位的長者批評大會安排混亂，擔心一眾長者等候已久或體力不支，但亦有市民購入逾千港元鮑魚套裝，感到非常滿足；而有出售鮑魚的店家稱開場首1小時雖然人流不多，但有信心預期生意比以往升2至3成。

記者於興發街入口視察，該入口為持長者咭人士的免費入口，一眾長者於場外鼓譟，紛紛批評大會安排不周，長者若候多時、陽光劇烈之下容易身體不適。市民何女士批評，大會安排混亂，今早特地提早前來，已在門外等候半個多小時，惟大會延遲開放時間，讓她感到非常不合理，「天氣又熱又曬，咁多老人家唔可以好似後生咁搏」，形容未入場已「激到一頭煙」。

另一邊廂，位於糖街入口甫開場便大量市民衝入會場，搶購「5蚊鮑魚」，由於名額有限，故很快便已搶購一空。湯太與放假的孫兒一同到場，雖沒有搶購「5蚊鮑魚」，但亦有買入其他鮑魚海味套裝，「小朋友鍾意食丫嘛！」，花約數百港元，滿載而歸，孫兒亦靦覥表示希望會再買入零食等。對於開場時有所延遲，湯太亦認同大會安排混亂，分流措施不足。

出售鮑魚的檔攤負責人羅先生表示，首1小時人流不多，但預期生意整體或增長2至3成，因「留港消費人較多，防疫措施放寬後亦會更好」，不過今年沒有試食環節，故希望大會在宣傳方面可做更好，另外今年為了吸引顧客，鮑魚售價比以往低1至2成，並推出更多套裝，相信市民冬至或新年送禮會有助銷情。

出售零食店舖的負責人劉太則認為目前人流尚可，「齋睇嘅市民多啲，大部分都較審慎，但大家都係開心嘅」，她又稱今日天氣好，又是假期，有助促進市民進場購物，今年亦特地擺攤同一位置，因靠近入口有利市民閒逛，「市民都記得我哋同一個位」，對貨品有信心自然今年又會回購。