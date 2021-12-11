政Whats噏：不顧黨紀撐立會非建制候選人　李華明質疑中委做法

民主黨問卷風波愈演愈烈，希望用個人名義支持社福界非建制參選人嘅民主黨元老、前立法會議員李華明，其申請日前就被否決。不過，李今日（11日）就現身為該名候選人站台，強調自己係用資深社工身份支持，同時質疑民主黨申請程序拖慢嚟做，甚至係對人唔對事。但擅自出席候選人街站撐場，做法是否合理，會否受到黨紀懲罰？李就話預咗會接受黨內處分，但都會據理力爭亦唔會退黨。

李華明早前向該黨中委申請以個人名義支持非建制候選人被拒。而佢今日似乎「豁咗出去」，指自己係用自己資深社工嘅身份支持，而支持嗰個界別嘅候選人好合理，又話2人識咗35年，都係70年代出道做社工，亦都一齊共事過，唔想立法會清一色。

另外，李坦言對中委會的決定感到不滿，佢覺得問卷好似去考人哋，而且要將成個民主黨政綱搬落去。而自己亦都睇過該名候選人作答嘅問卷，覺得同民主黨思路相近，估計是因為該候選人早前擔任選委提名嘅人同民主黨唔同，然後就不被接納，完全唔關份問卷事。

李華明又認為事件係針對人，並非成熟表現，覺得不能接受同失望，直言再咁樣落去，民主黨好大件事，唔可以自己繼續「圍威喂」。佢仲講到成員李洪波用個人名義支持另一名非建制派候選人士時就獲批，認為民主黨取態不一，好明顯喺針對人。另中委處理申請程序亦都相當緩慢，李指自己申請咗好耐，唔明點解要拖咁耐喎。

李華明坦言明白自己今日嘅決定係挑戰咗中委，亦都可能有中委會唔開心，但強調會為自己解釋，又話大家講道理，預咗有懲罰，但會據理力爭，而尋日都通知咗主席羅健熙，不過就無得到回覆。

對於該黨副主席梁翊婷同樣係中委會拒絕下支持，李華明指梁係副主席同中委，而自己並非領導層，無任何公職，情況不同。又話體諒梁翊婷做法，指後尾諗深一層，中委會用咁樣兒戲方法去決定唔支持，佢唔接受。

至於被問會否考慮退黨，李華明承認早幾個月有退黨念頭，但有黨友挽留，現時已將退黨的念頭放下，無諗住主動退黨，加上如果自己退黨好似理虧咁，佢會為自己行為負責，亦都唔後悔。