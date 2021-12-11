英媒籲杯葛選舉　港駐倫敦經貿辦去信　指境外煽惑同犯法

繼早前《華爾街日報》社論提及杯葛選舉，政制及內地事務局局長曾國衞發信警告違法後，英國《星期日泰晤士報》本月5日亦刊登社論，批評立法會選舉是一場「騙局」，指選民應該杯葛選舉，令「投票率低到令官方蒙羞」。香港駐倫敦經濟貿易辦事處3天後（8日）去信該報總編輯，指社論犯了事實錯誤，反駁指若單單因新選制只准「愛國者」參選，便指控選舉是騙局，完全是毫無基礎。提醒藉由任何活動煽動他人不投票或投廢票是違反香港法例，而行為不論是否在香港境內作出，都構成犯法。

該社論題為「中國展示真面目，而那並不漂亮」，文章以香港立法會選舉為例，指摘中國無視行為準則、行徑殘酷。而選舉改制是披著民主外衣，歪曲了香港回歸時所簽下「一國兩制」的承諾，形容這場選舉是騙局，只有官方定義及核准的「愛國者」才可參選。文章指唯一可能帶來「民主勝利」的方法，就是選民杯葛選舉，令投票率低到令官方蒙羞，而這樣也只是慘勝。

駐倫敦經貿辦處處長羅莘桉隨即去信，澄清香港及立法會選舉的狀況，重申選舉制度經完善後，社會各階層及不同政見者，只要擁護基本法和效忠特區均可以參政，無異於各國對公職人士的要求。信中指，「愛國者治港」原則對於保障國家主權安全、發展利益及香港長期繁榮穩定至為關鍵，明確指出杯葛選舉的主張是違反香港法例。