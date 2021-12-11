南丫島藝術展今開幕　遊索罟灣感受當地歷史

南丫島的歷史悠久，為推廣當地傳統文化，南丫島索罟灣即日（11日）起至明年3月13日展開公共藝術計劃「南丫說：」，展出多個藝術作品。負責籌劃的藝術推廣辦事處表示，希望藉計劃加深島上居民之間的跨文化連結，並讓公眾發現南丫島的另一面貌。

「南丫說：」公共藝術計劃由康樂及文化事務署主辦，藝術推廣辦事處籌劃，並與「藝術到家」和「香港民間古蹟保育基金」合作。計劃以海岸為主題，回顧南丫島留存的歷史和海陸互動構成的生活方式，並邀請15組香港藝術家及團隊參與創作。

其中，4位藝術家陳百堅、陳佩玲、何遠良及含蓄透過藝術家駐島計劃，與南丫島上的不同社群交流協作，從而進行藝術創作。另一批藝術家及團隊，包括張震揚、林斷山明、林建才及劉清華、林玉蓮、沈君怡、Sharu B. Sikdar、蕭偉恒、蘇詠寶及張哲則在島上不同的空間展示以自然及文化特色等元素為靈感的作品。導演卓翔及馬智恆亦分別製作有關天后廟及南丫島渡輪行業的紀錄片。

署方指，是次計劃為公眾展開一趟藝術旅程，期望能從島民的角度出發，透過結合考察研究及多感官的藝術形式，娓娓道來南丫島的人情風光及歷史往事。