科興成功分離Omicron毒株　正研究更換疫苗毒株必要性

中國科興控股生物技術有限公司周六(11日)通報，該公司已成功分離出Omicron變種病毒株，正研究是否有更換滅活疫苗毒株的必要性。

內地傳媒引述科興指，科興在國家相關部委、香港相關部門以及合作夥伴的協助下，於周日(5日)獲得Omicron變種病毒株感染者的鼻咽拭子標本，並與中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川教授團隊合作，展開病毒分離和全基因測序工作，目前已成功分離出Omicron變種病毒株，並獲得測序結果。

報道又指，科興同時引進港大分離的Omicron變種病毒株樣本，並已於周四(9日)下午運抵北京，轉入中國醫學科學院醫學實驗動物研究所P3實驗室開展研究。報道引述科興工作人員指，需先研究是否有更換滅活疫苗毒株的必要性，才決定是否更換。

另有內地流行病學專家認為，內地目前應對變種毒株，除了動態清零政策外，還有兩手準備，一是換毒株，另一則是加強針，至於哪一種效果更好，當局仍在研究當中。