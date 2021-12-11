李家超稱「外國代理人」仍潛伏香港　圖謀破壞選舉

立法會換屆選舉將於本月19日舉行，政務司司長李家超今日(11日)發表網誌，批評反中亂港分子千方百計污衊《港區國安法》、反對「愛國者治港」，並圖謀以各種手段破壞和干擾選舉，並指出破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍潛伏在香港，刻意阻撓選舉的成功落實。

李家超在網誌中指出，外國自香港回歸以來，在港建立大批「代理人」滲透到不同領域，經過思想引導和價值觀改造，推動「港獨」、激進和極端主義、威脅國家安全，刻意製造「一國」與「兩制」之間矛盾，圖謀以「兩制」抗拒「一國」。

他舉例指過去立法會成為破壞力量的舞台，選舉制度的漏洞令破壞分子進入特區管治架構，例如不斷拉布、破壞議會秩序、審議法案龜速、刻意拖延撥款申請等，企圖拖跨政府施政、阻礙「一國兩制」的成功。

在完善選舉制度下，破壞力量因被拒諸立法會門外，因而煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功。他表示積極投票是打擊破壞力量的直接方法，呼籲市民積極投票，政府各部門已密鑼緊鼓，以確保選舉順利、安全和有序舉行 。

另外，康樂及文化事務署今日宣布，香港仔公共圖書館包括自修室在選舉當日暫停開放，僅提供還書箱服務，以便選民前往位於香港仔體育館的投票站投票。市民可前往其他公共圖書館借還圖書，或以電話、網上續借圖書館資料。香港仔圖書館在香港仔市政大樓3樓，體育館在5樓和6樓。