目睹女子墮海遇溺　釣魚客落水成功救起獲「義勇獎」

義務工作發展局(下稱「義工局)今日(11日)於會展新翼舉行2021國際義工日嘉許禮，表揚及嘉許在社會上貢獻的義工，其中包括2名休班警員及1名退休人士，他們分別在拯救遇溺、失足墮崖方面英勇救人，發揮義工精神，獲頒是次第11屆的「義勇獎」。民政事務局局長徐英偉擔任主禮嘉賓致詞時表示，很開心又來到這個充滿正能量的地方，又笑言自己曾經擔任過勞工及福利事務，想起做勞工的時候，最怕「黑工」，但說到是義工的「黑工」，就不怕多。

是次獲頒「義勇獎」的其中1位得主是68歲的退休人士袁鎮雄，他憶述當時是8月13日晚上10時，在尖沙咀釣魚的時候， 見到有1名女子墮海，於是他二話不說就除低身上的腰包，馬上攜同岸上的水泡，跳落海中拯救遇溺的女子。袁表示，雖然過程不長只有10多分鐘，但明言是次經歷非常深刻，因過程中非常危急，該名女子不能出聲，又形容當下非常疲累，皆因他未曾嘗試過身穿衣服游泳，而拯溺的時候又巧遇逆流，要等順流才成功把她救回岸邊。他續指，無想過會得獎，明言得獎的一刻與成功救回女子的一剎那，同樣感到驚喜、開心、愉快，又藉是次經歷提醒大眾要珍惜生命。

而另外2名同獲「義勇獎」的得主及提名人，均來自警務處的警員。他們都希望藉是次得獎，望帶出珍惜生命的資訊及「生命無take two」，呼籲市民在有困難的時候要開聲尋求幫助，切勿「鑽牛角尖」。

義工局主席彭韻僖表示，非常感謝義工們無私付出，以生命影響生命，更望藉透過數碼媒體，讓義工文化可以更廣更闊地發楊出去。同時又呼籲市民以「人人行義」為目標，帶動更多人加入義工行列，為香港帶來正能量。

義工局自2009年設立「義勇獎」，表揚憑藉無比勇氣，冒着生命危險拯救他人，彰顯義務工作精神的香港市民。