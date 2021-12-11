港6宗教領袖辦交談會　呼籲疫情下助人行善

由佛教、天主教、孔教、伊斯蘭教、基督教及道教共同成立的「香港六宗教領袖座談會」，昨日(10日)在黃大仙嗇色園舉辦一年一度的思想交談會。面對新冠肺炎疫情的挑戰，今年宗教思想交談會主要探討當今社會的合作與同行，並呼籲大眾以「利他主義」為基礎，不分種族或國界，互相尊重、信任、欣賞，助人行善。

今年的香港六宗教領袖座談會以「宗教信仰中的利他主義在當下社會的意義」為主題，天主教主講嘉賓左旭華神父分享時稱，全球疫情對整個世界造成難以估計的影響和損失，包括在物質、精神和生命上。而中華回教博愛社教長楊興文則提到，疫情時刻，全世界最需要的是相互理解、信任、關愛與幫助。大家亦認知到「世界大同，人人平等，災難面前，一視同仁」的道理，並要懷着同情心、同理心及責任感，去理解他人疾苦。

疫情的出現令人醒覺，人類要互相依賴。香港中文大學崇基學院神學院教授關瑞文稱，不少國際組織也觀察到，疫情召喚了人性中的「利他主義」。而宗教從中擔任了啟蒙作用，讓人類社群得以重拾其社群性，不再斤斤計較。

天主教神父周景勳總結時指，在疫症影響下的社會，令人反思物質主義、經濟金錢掛帥、個人主義、利己主義和自我中心主義對生命及全地球的禍害。人們要對自己的言行多作反省，將「利他精神」從理論層面落實至日常生活中，若人人把「利人」的積極想法從自身出發，則能人人受惠。