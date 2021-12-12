東方日報A1：63億強積金唔領　血汗錢冇剩

香港推行強積金制度已逾20載，但不少打工仔均忽略這筆血汗錢，更有多達63億元錢冇人攞！根據強制性公積金管理局數字，截至今年9月，屬「無人申索的權益」帳戶已達約13.8萬個，無人申索或領取的金額高達63億元，平均每個帳戶約有4.6萬元，受託帳戶雖可按預設指示繼續投資，但亦要扣管理費用，部分帳戶或有扣至「乾塘」之危。有工會指出，有工友收到受託人的通知書後不明所以，認為指示欠清晰。有工會成員指出，散工大約佔「無人申索的權益」約10%，即近6億元，有工友求助直指不懂申索利益或感複雜，認為積金局需加強宣傳及協助。

根據積金局報告，截至今年9月，屬計劃下「無人申索的權益」的帳戶共約13.8萬個，總額高達約63億元，平均每個帳戶約有4.6萬元。這批金錢均是打工仔的退休資產，成員只要年滿65歲後可申請提取強積金。而受託人亦會在有關人士年屆65歲後的12個月內，致函通知計劃成員符合提取條件，並要求書面回覆，讓事主選擇提取強積金或保留在強積金計劃內繼續投資。然而，上述13.8萬個帳戶卻無人申索，受託帳戶雖可按預設指示繼續投資，但亦要扣管理費用，部分帳戶或有扣至「乾塘」之危。

對於多達63億元巨款「無人申索」，積金局解釋，上述情況大都基於不同原因，例如計劃成員沒有向強積金受託人更新個人聯絡資料、忘記自己擁有的強積金個人帳戶、身故等，令協助其管理戶口的受託人未能與該些工友取得聯絡，都會造成「無人申索的權益」的帳戶，而相關款項將保留在帳戶內，並按照其已設定的投資指示繼續投資。

積金局補充，局方備存無人申索權益紀錄冊，供打工仔或其授權人士，以及已故計劃成員的遺產代理人或具有優先權利管理有關遺產的人士免費查閱，又提醒打工仔，若更改個人聯絡資料，必須盡快通知受託人更新，以確保聯絡資料無誤，強調隨着積金易平台啟用，可更輕易管理強積金帳戶及更新個人聯絡資料，減少無人申索強積金的情況。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指出，有求助工友收到受託人的通知書後反映指示有欠清晰，令他們不知所措，最後不了了之，對於這類工友，工會會提供建議；即使政府近年不斷宣傳整合戶口，亦有工友反映不了解如何操作，導致一人有多個戶口，難以管理。他續指，另有不少個案因種種原因，例如工作太忙、懶於打理、覺得未到退休年齡毋須理會等，而近年積金局與工會會合作辦講座，惟因疫情導致次數減少。

香港飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊指，散工大約佔「無人申索的權益」約10%，即近6億元，主要是工友未有開戶口以及資料不完整，導致供款一直存於基金池中未能提取。他續指，雖然帳戶所得會按預設指示繼續投資，但工友退休後沒進帳，帳戶便會被淨扣費。

李又批評現時制度不完善，散工卡只有兩間金融機構提供，惟勞資雙方需要使用同一個機構方能領取到整筆款項，但大多數僱員對此並不知情，形容做法「幾複雜」。他建議，積金易平台推出後可一站式處理事宜，包括整合戶口，省卻工友時間，令他們不會白白失去一筆「血汗錢」。

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