對沖金額創新高　3季蠶食打工仔逾54億

強積金對沖數字再創新高！強積金被用以抵銷遣散費及長期服務金的機制（俗稱對沖機制）向來為人詬病，憂不斷蠶食打工仔累積供款，新冠肺炎疫情打殘本港各行各業，不少公司倒閉或裁減僱員，今年首3季，打工仔的強積金對沖金額高達54.2億元，創有紀錄以來新高，單計疫情兩年（2020及2021），首3季被對沖的強積金供款已高達約100.1億元，較2018及19年同期總額上升了46.1%。

強制性公積金管理局截至今年第3季的數字顯示，首3季共有對沖遣散費及長期服務金已達約54.2億元，較2020年同期大增近10億元，上升18%。

細看每季度的數字，今年首季對沖金額為22億元，已創有紀錄以來的季度新高，並較去年同期上升42.9%；第二季對沖金額亦達16.5億元，較20年同期稍跌12.2%、較2019年同期則飆升約41%；第3季亦持續高企，對沖金額15.7億元，較20年同期增加約34%。

取消強積金對沖一事討論多年，原定去年底提交法案已告吹，現計劃在下一屆立法會上任後提交取消強積金對沖修訂條例草案，勞工界狠批政府漠視打工仔利益，擔心新對沖法案亦再被拖拉。