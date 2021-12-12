中年婦易肩周炎　針灸推拿助改善

年紀愈大，痛症便愈多，其中肩周炎更是常見於中年女性的族群，當肩關節出現疼痛、活動受阻礙，如舉手、梳頭及穿衣有困難，便是症狀警號，需及早求醫。有中醫師指肩周炎屬自發性，成因不明，但病患以中年女性為主，而有此症的病人通常身體亦會連帶有氣血虧虛、肝腎不足的情況，建議病人除針灸、推拿及服用補氣血的藥材外，在家中亦可以多做甩手、爬牆及環轉等動作，以改善關節靈活。

註冊中醫師陳偉林表示，肩周炎俗稱五十肩，即肩關節囊及其周圍軟組織黏連，導致肩痛及肩關節活動受限。以一般門診所見，10名患者當中，有6名便是女性，估計可能與更年期賀爾蒙變化有關。多數患者初期只覺肩關節僵硬疼痛，若不理會或治療不當，病情可能每況愈下，往往舉手、梳頭、穿衣、摸背等動作都大感困難，睡眠質素亦會變差，嚴重影響日常生活。

陳指，五十肩臨床症狀分3階段，第一期為疼痛期，大約會持續1-3個月。此時關節肩關節活動雖然受限，但尚有一定活動度；疼痛感會隨時間加劇，惟大部分病人仍掉之輕心，以為假以時日便可復原，故沒有恰當處理，肩部肌肉會開始萎縮，疼痛感更影響睡眠。

之後會進入大約持續3至6個月的第二期僵硬期，即肩疼雖逐漸減輕，但肩關節周圍組織黏連嚴重，肩關節活動嚴重受限，常出現聳肩及肩部肌肉攣縮，大多病人於此時會感到嚴重性而求醫。最後為恢復期，經過大約6個月的復健保養，肩幾乎不痛，肩關節連逐漸消除，肩部慢慢恢復正常功能。

從中醫角度，肩周炎是肝腎不足，氣血虧虛，筋肉失養，與局部組織退變有關，故療法分有三部分，包括推拿、針灸及中藥。推拿是以理筋手法放鬆肌肉為主；針灸以針刺激數個肩部主要穴位，包括肩髃、肩髎、肩貞、肩井及天宗；中藥則是補氣血、益肝腎、祛風濕、溫經絡等藥方，患者亦可以在家用五指毛桃、羌活、獨活為材料，作為食療湯水輔助。陳指除中醫療法外，病人在家中自覺性進行肩關節運動亦很重要，如爬牆、背伸及甩手動作，亦可以用毛巾及棍等輔助運動。