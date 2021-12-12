心痛病人留院不治　家屬斥瑪嘉烈醫院連串失當

瑪嘉烈醫院疑爆醫療事故，該院前晚深宵發出新聞稿，公布一名女病人入院後死亡事件，並就事件致歉，又稱會將案件交死因裁判官處理。然而，本報接獲病人家屬求助，家屬質疑院方涉嚴重疏忽，在病人留院期間無恰當治療，又無定時檢查病人的維生指數，質疑57歲的摯親是因院方延醫失救。死者孫太的丈夫更引述院方人士會見他們時，承認院方有不足，他怒斥醫院方面連番失誤，要求涉事醫生親自向家屬致歉。

57歲的孫太本月4日因胸口痛被送院，其夫孫先生向本報透露，太太當日下午4時許突感心口劇痛，一度倒地抽搐、掙扎，曾致電他求救「我個心好似撕裂咁，好似畀雷劈咁，救命呀！」。孫先生連忙為她召白車，回家陪她送院，他形容太太狀極痛苦，需要3人合力才抬上擔架床。送抵瑪嘉烈醫院急症室後，獲安排心電圖及胸腔X光檢查。

孫憶述急症室醫生指太太「心電圖有異常」，處方俗稱「脷底丸」的硝酸甘油後，她隨即嘔吐，晚上8時許就送上內科病房，豈料，這也是他最後一次見到共諧連理20年的太太。翌日清晨6時許，孫接到醫院來電，指正為其太太搶救，已注射10多劑強心針。家屬趕到醫院，但太太已沒有心跳、脈搏、呼吸，7時左右宣告死亡。

據院方指，當值醫生於晚上11時50分檢視病人，因應病人胃部不適處方胃藥，但未有好轉，持續嘔吐，故為她靜脈注射止嘔藥；翌日凌晨4時檢視病人時，她仍然清醒，沒有投訴不適。但早上6時許，再次檢查維生指數時，病人已不省人事、心臟停頓，隨即為她進行心肺復甦、注射強心藥，惟搶救無效。

孫先生稱，院方12月9日與家屬會面。院方承認有不足，包括未有為病人接駁持續心臟監察儀器、亦無即時安排電腦掃描檢查，將作出跟進及改善。然而，院方表示會每4小時為病人檢查一次維生指數，卻未有解釋為何遺漏了一次應於凌晨5時左右做的檢查。而且，院方只為病人死亡道歉，而非為其失誤道歉，孫先生怒斥院方安排混亂、草率，「用語言偽術及官腔推卸責任」，感覺被敷衍，要求涉事醫生親自向死者直系親屬致歉。本報曾就家屬訴求向院方查詢，獲回覆沒有補充。