絲蘭刺傷男童眼　父母擬索償西九

本報上月11日報道西九文化區一宗駭人意外，一名6歲男童被鋒利的龍舌蘭科植物絲蘭刺傷左眼，導致眼球嚴重破裂。男童父母要求西九公開道歉及賠償，惟西九拒絕公開道歉，僅表示須收到書面申請，才按既定機制處理，建議他們尋求法律意見。男童家人表示不滿，擬循民事索償途徑追討，而男童至今仍未康復，已安排本周五再做手術，但恢復機率不明。

男童父親賴先生向本報表示，雙方於上月17日見面，了解意外事發經過，賴先生於會上要求西九公開道歉，並索取賠償。西九則保證會與律師商討，豈料自此音信全無。於是，他上月26日委託區議員發信予西九跟進，直至12月8日才收到回覆。信中，西九稱正積極研究及跟進他們提出的訴求，並會盡力提供支援。不過，西九須按既定機制處理索償申請，建議他們尋求法律意見。

就西九的回應，賴先生表示不滿，形容他們態度散漫、敷衍，答應跟進卻毫無行動，讓他們空等。而兒子左眼並無好轉，雖能看到殘影，但對光十分敏感，在家都不可開燈、開窗，須戴帽遮光，更不可碰撞、感染，所以暫時停學。賴先生與妻子為了全天候照顧兒子，也處於半停工狀態，收入大受影響。他們將尋求法律意見，循民事索償途徑追討，但預料可能需要數以年計的時間才可塵埃落定。

賴形容，兒子每次覆診、滴眼藥水都承受極大痛苦，幸好他性格樂天，過後就恢復心情，也相信自己會痊愈，經常問「是不是我乖、不紮紮跳，就能康復了？」，然而，醫生也説不準。醫生已安排12月17日於眼科醫院做第二次手術，到時候會拆線、清除破碎的晶體，術後可能要使用隱形眼鏡或特製眼鏡輔助，料最多恢復20%至30%視力。醫生也計劃過幾年，待他眼部發育更完整，再植入人工晶體，但有多大作用，則仍是未知數。

就此，西九管理局稱，獲悉事件後已迅速移除涉事植物，自從與男童家長會面，已於近日交代進展，並承諾保持聯繫。至於就意外提出的索償申請，管理局在收到事主提出書面申請後，會按既定機制處理。