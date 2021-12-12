東方民調：大量留學生趁佳節回流　專家倡集中隔離防走漏

各國面對非洲新變種新冠病毒聞之色變，迅速收緊入境措施，俄羅斯、巴基斯坦亦向香港「落閘」。惟港府出招卻慢九拍兼「擠牙膏」式應對，有專家警告，新變種病毒Omicron有大量基因突變，可降低疫苗效用，聖誕及新年假期大量留學生回流，存在重大風險，如病毒走入社區，恐釀新一波疫情。

Omicron被形容為「迄今最惡劣的變種病毒」，多國迅速實施禁飛，包括英國當時仍未有確診病例已禁止非洲多國航班入境，俄羅斯更因應香港出現個案，禁止香港旅客入境，巴基斯坦亦向香港「落閘」，限制本港航班入境。

反觀港府卻以「擠牙膏」式應對，香港於上月25日證實出現亞洲首兩宗案例，港府於27日凌晨才新增7個非洲南部高危地區納入高風險地區，但已打針港人仍然可以入境；直至晚上才要求來自該7國及南非的抵港人士，須往竹篙灣檢疫中心隔離7天，再到檢疫酒店完成14天隔離。

期間，德國、意大利及澳洲等國家雖然出現案例，但港府只納入為中風險地區，任何人已打兩針從當地抵港只需檢疫14日。其後才將有案例地區列入高風險地區，港人上機時需持有72小時內發出的無染疫證明，抵港後在指定檢疫酒店坐21天疫監。

港府防疫依然甩漏，早前更爆出感染Omicron的過境旅客停留機場播毒4天，港府事後才要求轉機旅客須持無染疫證明。當局一直依賴熔斷機制，惟今年4月亦因遲遲未停飛南亞多國航班，而走漏變種病毒入社區，今次又重蹈覆轍，未有禁止來自非洲南部的航班而陸續出現輸入個案。

港大感染及傳染病中心總監何栢良預計，新變種病毒急速變化，聖誕節及新年假期，有大批海外留學生回港，建議所有來自高風險地區的抵港人士均要集中在竹篙灣檢疫中心隔離21日。另有專家促港府取消機組人員豁免檢疫安排，或直接實施「閉環式管理」，而現時容許機組人員在居所自主健康監察存很大風險，隨時令變種病毒流入社區。