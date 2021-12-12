東方民調：多地鎖國應對　港府仍未禁飛

新變種新冠病毒Omicron來勢洶洶，各國迅速「鎖國」應對，禁止出現病例國家及地區的航班入境。香港出現亞洲首例，接連有輸入個案，惟港府遲遲未實施「禁飛」。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府無吸取教訓，盡早應變，防疫政策落後形勢，拖拖拉拉，一味靠谷針。受訪者無奈指，港府外防輸入漏洞未堵塞，防疫半桶水，令通關之路好事多磨，新變種病毒來襲恐令疫情反彈，通關隨時煞停。

新變種病毒蔓延多國，短短一個月，Omicron已迅速取代Delta成為南非主流病毒株。有研究更發現，Omicron出現「隱形」版本，可避過核酸檢測篩查，要靠基因排序才能檢測，相對較難追蹤。歐美陸續失守，香港成為亞洲首個出現病例地區，日本、南韓、新加坡、印度亦相繼淪陷，新變種病毒傳播力驚人，有藥廠承認新冠疫苗殺毒失效，需時再製。多國束手無策下以「鎖國」應對，惟港府的邊境防控卻嚴重滯後，機組人員仍免檢疫，亦未吸取檢疫酒店「播毒」教訓，繼續容許高風險地區抵港者在酒店隔離，隨時走漏病毒入社區。

「東方傳媒民意調查」於本月初以手機東網APP成功訪問384名18歲或以上市民， 結果顯示，對於香港接連現Omicron輸入個案，港府容許已打針港人從高危地區入境，46%受訪者擔心，一旦流入社區恐大爆發；29%斥外防輸入漏洞百出；10%批評港府自製防疫炸彈。

機組人員仍獲豁免檢疫，容許在居所完成健康監察，55%受訪者認為，應取消豁免檢疫安排；21%炮轟隔離措施兒戲；15%直指防疫漏洞未修補。

港府仍安排高危地區抵港人士在酒店隔離，大部分受訪者批評港府防疫政策，47%認為，應集中在檢疫中心隔離21天；34%斥當局未吸取檢疫酒店播疫教訓。

Omicron迅速蔓延全球，不少國家早已「落閘」，港府遲遲未對高危國家禁飛，35%批評港府無吸取教訓，盡早應變；27%轟當局落後形勢，一味靠谷針；25%直斥防疫措施拖拖拉拉，嚴重滯後。

聖誕及新年有大批留學生及港人回流，57%受訪者憂慮本地疫情隨時反彈；23%擔心難以阻截傳播風險；11%轟港府被動應對。

外地紛紛對香港禁飛，對於香港與內地通關事宜，39%受訪者憂慮，通關恐再添變數；24%則形容港府防疫半桶水，好事多磨；23%擔心影響內地信心。

綜觀情況，大部分受訪者直指，新變種病毒肆虐，全球如臨大敵，雖然香港在亞洲區率先中招，但港府防疫政策仍慢條斯理，小修小補。受訪者又批評，香港經歷4波疫情大爆發，每次均是外來輸入，但港府未能吸取之前教訓，恐怕歷史又再重演。