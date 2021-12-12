安老院舍供求失衡　羅致光稱長者居家安老方上策

安老院舍供求失衡問題爲人所詬病多年，若以2017年至2021年為例，市民對資助護理安老院與護養院宿位需求約為7681個，為供應增加的13倍！勞工及福利局局長羅致光今（12日）發表網誌時指，已將長遠的安老服務設施規劃比例寫入《香港規劃標準與準則》，同時在4年間，將資助護理安老宿位的輪候時間由平均24個月，減至近期的平均19個月，並指讓長者居家安老方為終極目標。

羅致光指，為增加社福設施，政府已透過賣地條款及改建舊校舍，以確保未來安老設施的供應，惟他承認上述兩項措施均遠水不能救近火，又指政府於2017年開始啟動興建的安老院項目，最快都要到2023至24年度才會落成。

他提及短期内，政府會透過買位計劃，增加資助宿位。他稱，政府當初提早宣布由2019至2020年度開始的連續五年，每一年將增購1000個甲一級宿位，目標是讓私營安老院的營運者改善院舍服務質素。同時，政府亦正進行《安老院條例》的檢討，若院舍未能符合法定要求，便不能再營運，利用雙管齊下的方式令院舍提升其質素，並賣位予政府。

他續稱，目前資助護理安老宿位的輪候時間已由2017年的平均24個月，減至近期的平均19個月。他承認雖離追落後還有一大段距離，但認爲最理想目標為讓長者居家安老，並增加家居照顧服務，才是上策。