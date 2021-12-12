小學安排觀看南京大屠殺片段 有學生感不安恐慌嚎哭

今年是南京大屠殺84周年，而明日（13日）是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局早前建議學校於當天合排合共40分鐘的悼念活動。網上流傳位於屯門的保良局香港道教聯合會圓玄小學，日前該校德育科教師於課堂播放一段真實的戰爭影片，包括日軍處決市民、嬰幼兒屍橫遍野場面，令部分小一生感不安，即場恐慌嚎哭，有家長獲悉後對事件感不解。

就上述事件，該校德育及公民教育組向家長發通告指，學校根據教育局建議（教育局通函第168/2021號)將在明日進行相關悼念活動，促進孩子全面了解國家歷史事件，進而培養孩子對民族和國家的責任感。

惟學校的早會時間緊迫，所以把部分悼念活動放在本月9日德育課舉行。學校應用了教育局提供的教材，本想讓孩子從歷史中領悟和平的重要性，珍愛和平，為營造和諧社會與大同世界而努力。

惟得悉有小孩子上課後感到不安，校方指日後定會倍加留意，審慎考慮孩子的感受，並按不同級別的狀況，對教材作出適切調整，既考慮孩子感受的同時，也可讓孩子接受民族和國家責任感教育。

校方續指，痛心有孩子感到不安。學校會密切留意各位孩子的情緒，為有需要學生提供適切的情緒輔導。若家長在家中發現孩子有情緒波動，應告知學校，以作跟進。有需要可隨時聯絡2名駐校社工。

再者，校方指，將於明日帶領孩子默哀一分鐘後，班主任將透過特別班主任節時段，疏導孩子的情緒，教導孩子用不同的方法面對困難，讓孩子分享感受，珍惜所有。