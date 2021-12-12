研究顯示接種第三針復必泰中和抗體上升　許樹昌料全民須補打

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（12日）表示，南非研究顯示，接種2劑由德國及內地合研的復必泰新冠疫苗後，遇到Omicron變異病毒株，中和抗體會下跌41倍，而接種第3劑復必泰後中和抗體水平會提升，他預計本港稍後需要全民接種第3劑復必泰。

許樹昌指，南非當地的Omicron患者較多是40歲以下，5歲以下入院個案有30%人屬嚴重，估計是與當地人接種新冠疫苗或未曾感染過病毒有關。

許表示，估計年紀大的人較少入院，是因為他們經歷了兩波變種病毒，他們做過抽血的流行病學抗體研究，估算現時南非人口裏可能有60%至80%人曾經受過感染，受過感染，免疫系統裏會有免疫抗體，遇到新病毒Omicron時，因為有免疫抗體，病情可能相對沒那麼嚴重。

許又指，南非有研究為接種2劑復必泰疫苗的人抽血，發現當中和抗體遇到Omicron會下跌41倍。藥廠的數據顯示，接種第三劑復必泰後會提升中和抗體水平。他相信本港其他市民日後都要接種第三針來對付變種病毒。

他續指，打了2劑疫苗的市民，可能接種第二劑後6至12個月才接種第3劑。衞生署轄下的科學委員會將於本月23日開會，預計將討論擴展接種第3劑復必泰的安排。

食物及衞生局局長陳肇始表示，聯合科學委員會早前已就市民接種第3針新冠疫苗作出建議，專家會再開會檢視情況，如有新建議會盡快公布。

至於疫苗氣泡安排會否擴展至表演場地，陳指，暫時未公布會否擴展安排，期望市民盡快打針。陳又指，本港已採取高規格的防疫措施，應對Omicron的威脅，包括將出現個案的國家或地區列為A組或A+組高風險地區，透過抵港人士檢測和檢疫安排，防止Omicron個案流入社區，目前已有70個國家和地區被列入A組地區，12個國家和地區被列為A+組，當局亦會加快進行病毒基因排序。