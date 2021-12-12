警第3次辦招募體驗日　1400人報名

警隊今日（12日）在黃竹坑香港警察學院舉辦第3次警察招募體驗日，今次的主題為「『你』想 • 警察」 ，為有志投考見習督察及警員的人提供一系列體驗活動和環節，讓他們更了解警隊工作。警察招募組警司陳純青表示，今次共收到1,400人報名參加，截至中午12時許，已有逾800人前來學院參加活動。今年取錄人數有進步，由年初至11月，見習督察及警員的取錄人數較去年同期升20%及7%。

陳純青表示，警隊擬於今個財政年度招募195名見習督察及1,350名警員，截至今日，已取錄141名督察及429名警員。他表示，從數字上可見招募人手面對大挑戰，但強調不會為取錄足夠人士而降低標準，重量也重質。他舉例，去年取錄的警員有20%持學士學位，今年則上升至佔25%。

至於報名參加今次體驗日的1,400人中，年齡層分布平均，18至24歲、24至29歲、30歲以上人士，各佔3分之1，當中60%有志投考警員，其餘的有意投考見習督察。報名的人士中，逾70%人第一次參加體驗日。

陳指今次的體驗日，參加者可自選想體驗環節，包括體能工作坊、遴選工作坊及部門展覽。他又稱，今次體驗日有3個特別之處，其一是部門展覽是根據較早前參加者所挑選的，包括軍裝巡邏小隊、機動部隊、衝鋒隊、毒品調查科、警犬隊及警隊護送組，其中毒品調查科以往較少作展覽；其二解答疑難，參加者可揀選主題更了解警隊；第三是參加者可與學院教官交流，了解訓練項目等。