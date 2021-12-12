今增5宗輸入病例　2患者為菲律賓抵港外傭

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(12日)新增5宗確診個案，均為輸入個案，個案涉及2男3女，年齡介乎14至62歲，全部由高風險的A組指明地區抵港，當中4人帶變種病毒株。至今本港個案累計12,489宗，另有少於10宗初步確診。

兩名於上周五(10日)從英國經航班CX252抵港的患者，分別是62歲男子及50歲女子，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」時證實染疫，均帶有N501Y變種病毒株。前者於7月1日及7月22日在香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；後者則於6月24日及7月15日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

另一宗個案涉及一名14歲男童，12月5日從英國經航班CX252抵港，在指定檢疫酒店黃竹坑奧華·時尚精品酒店．南岸檢疫時確診。他已於7月6日在香港接種一劑復必泰疫苗。

餘下2宗個案涉及2個從菲律賓抵港外傭，分別是29歲及34歲女子，29歲女傭於本月2日從菲律賓經航班5J272抵港，在竹篙灣檢疫中心確診。她已於4月8日及5月6日在菲律賓接種兩劑由內地研發的科興疫苗，其病毒量不足以進行變種病毒株檢測。

而34歲女傭於上月22日從菲律賓經航班5J272抵港，於青衣華逸酒店檢疫期間的樣本檢測結果為不確定，入院後進行的檢測結果證實確診。她已於六6月22日及9月14日在菲律賓接種兩劑由英國研發的阿斯利康疫苗。