公廁值勤室不達食環署自訂標準　團體斥「自己走自己數」

食物環境衞生署於2000年開始推行「公廁翻新計劃」，惟開展至今21年，計劃仍未悉數完工，以致部分工友依然繼續於惡劣環境中工作。有團體今日（12日）舉辦名為「狹室求存」的公廁值勤室展覽，指有不少公廁值勤室不符合食環署自訂的三平方米標準建築面積，批評署方「自己走自己數」，促交代公廁值勤室改善方向、時間表。有退休的前線工友稱，不少值勤室環境狹窄、通風系統弱，難以休息，但到公廁外又怕被投訴，進退兩難。

香港天主教勞工事務委員曾於2019年3至4月期間訪問了來自50個公廁，共88名食環署公廁外判清潔工人。調查發現，公廁環境欠佳，公廁外判清潔工人缺乏休息空間。即使有廁所事務員駐守的公廁大部分設有值勤室，但其空間狹小，部分沒有通風設備，工友寧可在公廁門外的入口處，擺放棄置座椅作休息之用，也不願意使用值勤室休息。

由於未獲提供充足的休息空間，有工友曾在完成清潔工作後於公廁外面坐下稍息，立即被公廁使用者質疑工友是否有「偷懶」或「擅離職守」之嫌，亦曾有工友被公眾人士拍照投訴，寧可強忍公廁臭味在內逗留，以免危及生計。

曾擔任廁所清潔員的陳福明3年間曾於9個公廁工作，他坦言大部分公廁通風系統弱，夏天難以逗留，環境狹窄，加上堆滿雜物，例如廁紙、地拖、梘液、漂白水，「轉身都轉唔到」，有工友會離開公廁到坐月附近花槽休息，但會提心吊膽，擔心被投訴、放上網公審。他又指，署方提供的櫈十分殘舊，只能靠工友執些較新淨、仍可用的作休息之用。

負責是次展覽的實習社工關佩嬋批評，食環署曾編製「公廁標準設施手冊」，就公廁的建築設計、通風設備等提供了參考標準，列明公廁值勤室的所需「標準建築面積」 應為大約三平方米並須按男女廁分別各設一個，但大部分北區公廁不符合其訂立的標準，嘲諷是「自己走自己數」，促請署方按照自己的準則為公廁作出改善、交代改善方向及時間表。