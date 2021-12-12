疫下癌症篩查率大跌70個百分點　防癌會倡高危長者定期檢查

香港每4人就有1人可能患癌，及早篩查、及早診斷對治療成效有關鍵作用，減低死亡風險。然而，香港防癌會今日(12日)公布1項最新調查指出，受新冠肺炎疫情影響，相對疫情前，本港去年的癌症篩查率下跌30至70個百分點，至本年疫情雖有緩和，但篩查率跌幅亦達26至44百分點。該會建議較高危的長者定期接受癌症篩查，政府亦可配合「樂悠卡」加強癌症篩查宣傳，為公共衞生把關。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢表示，該會自10月31日至11月15日期間，進行「疫情前及疫下港人癌症篩查習慣調查」，成功訪問1,002人，結果顯示有72%受訪者同意「港人於疫情高峰期間減少或延遲身體檢查及癌症篩查，或引致部分個案延誤診斷」；86%人同意「疫情高峰期過後，恢復定期身體檢查及癌症篩查十分重要」。反映港人對癌症篩查相關認知正確。

不過，受訪市民的癌症篩查率卻在疫情期間大幅下跌，其中，50歲以上人士的大腸鏡篩查跌幅最大，與疫情前比較，2020年的篩查率下跌70個百分點，而2021年的篩查率則下跌44個百分點；其次為柏氏抹片檢查，相較疫情前，2020年的篩查率下跌49個百分點，2021年的篩查率下跌40百分點。此外，一般身體檢查、驗眼、乳房檢查、大便隱血測試同樣出現類似情況，其中長者篩查率跌幅最嚴重。

問及減少篩查的原因，大部分受訪者均表示擔心醫院或診所人多聚集，增加染疫風險，亦有人存在拖延心態，會待出現徵狀才檢查。廖呼籲市民在可行的情況下，例如疫情放緩時，應恢復接受癌症篩查，減低發病率及死亡率，尤其是高危的長者。他又建議政府可考慮全面恢復相關服務，並向高風險人士發出邀請，及針對長者加強推廣。