安心出行凸字膠套料需10萬個　朱敏健估計落實時間有落差

政府再收緊防疫措施，在本月9日起將強制使用「安心出行」範圍擴展至食肆等場所，惟此措施令一眾沒有智能手機老人家及基層市民等感到徬徨。平機會主席朱敏健今日（12日）出席活動時指，曾收到有關團體查詢，但暫未接到投訴。就政府正製作凸字膠套，讓處所負責人套上安心出行二維碼海報上，他表示由於需要的餐廳及處所數量多，料需要10萬個，估計落實時間有落差。

就政府收緊措施，朱出席由復康會舉辦的「無障行者 2021」活動時表示，平機會暫時未收到因使用「安心出行」問題投訴，主要收到一些關注團體、傷殘人士及視障人士查詢，使用「安心出行」意見，而相關意見已遞交政府。他指政府推出「安心出行」時，政府已考慮視障人士憂慮，推出有凸字膠套方便他們，而65歲以上及15歲以下亦有豁免措施，同時亦反映建議予政府，他引述政府回覆指，可提供手機及沒有手機人士使用。

被問到政府可否加快派發凸字膠套予食肆，朱指需要凸字膠套的食肆及處所數量龐大，大約需要10萬個，估計時間會有落差。至於現時凸字膠套暫未能全面使用，會否為視障人士不便及歧視問題，朱指由於有關安排暫時未全面覆蓋，需要時間完善實行，現階段還進行中，故不能說是歧視措施，又指出在防疫方面互相理解，相信問題終於會解決。

另外，對於創新及科技局局長薛永恒早前表明八達通不可代替「安心出行」使用，朱表示八達通所用技術資料輸送，與手機讀取「安心出行」二維碼功能相反，暫時不可用八達通取代措施，他建議效法新加坡，以隨身攜帶儀器代替手機。