向屯門新開張酒樓收2萬元陀地不遂　6黑漢掃場刑毀被捕

上月18日，3名男子到屯門青山公路藍地段一間開張約1個月的酒樓，勒收每月約2萬港元的保護費，惟酒樓一方拒絕相關要求。至上周四(9日)下午5時許，酒樓正值「落場」時間，沒有食客在場，只有約10名職員準備晚市。突然，7名身穿黑衫黑褲的大漢，手持鐵錘、壘球棍及裝有紅色油漆的膠袋闖入酒樓內，然後大肆破壞，臨走前更淋潑紅色漆油。7人得逞後，分乘兩輛掛有假牌的接應私家車逃離現場，整個過程歷時約1分鐘，酒樓損失高達37萬港元。

由於案件性質惡劣，屯門警區反三合會行動組於案發當日即時展開調查，於當晚以涉嫌勒索拘捕一名53歲男子，他有黑幫背景。翌日(10日)，案件轉交新界北總區反三合會行動組接手，經情報分析及深入調查後，再迅速鎖定7名參與「掃場」的男子身份，並於前日(10日)及昨日(11日)，聯同屯門警區反三合會行動組採取拘捕行動，共拘捕5名男子(18至22歲)，分別涉嫌「刑事毀壞」、「使用偽造文件」等，相信5人均有黑幫背景，警方亦檢獲他們的手機及犯案時身穿的衣物。被捕人士中，1人報稱已退休，其餘大部分人士則任職運輸工人。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，被捕53歲男子已獲准保釋候查，須於2022年1月上旬向警方報到，至於5名參與「掃場」的被捕男子，則仍被扣留調查。此外，警方亦在涉事酒樓加強巡邏，屯門警區刑事部更展開為期數日代號「犁庭掃穴」的高調查牌行動，目的為遏止黑幫氣燄。