今年上半年單車意外增　警新界南辦活動籲注意安全

近年騎單車成為香港人的熱門消閒活動，惟涉及單車的意外數字亦明顯上升，單計今年上半年已發生1,655宗相關意外，較去年同期升42%，當中291宗是致命及嚴重受傷，較去年同期急升逾1倍，情況令人關注。有見及此，新界南總區交通部今(12日)舉行了「單車安全約章」啟動禮及宣傳活動，廣泛地將單車安全的資訊發放給不同層面的大眾。

啟動禮後，一眾單車好手在警車開路下進行單車巡遊，由欣澳出發騎單車到東涌集合，向公眾人士派發單車安全宣傳單張及紀念品，現場還設有道路安全議會的交通安全VR遊戲攤位。

今日的活動邀請到中國香港單車總會及部分單車屬會、香港交通安全隊、大嶼山少年警訊及耆樂警訊的代表出席，啟動禮上各代表承諾成為單車安全約章夥伴，全方位推動單車安全，致力減少單車意外。

新界南總區交通部亦將在未來日子招攬更多單車會及社會各界人士成為約章夥伴，與他們攜手進行不同範疇的宣傳及教育工作。本身為東京奧運香港單車代表團領隊的陳國基博士代表中國香港單車總會出席，他期望未來各單車會與警方緊密合作，在不同層面推廣單車安全。