政Whats噏：梁翊婷稱路過撐候選人　中委轟無視黨紀點解唔退黨

民主黨(白鴿黨)早前已否決以組織名義支持非建制派候選人，並只批准黨員李洪波以個人名義支持其中一名候選人。之但係，繼黨內元老、立法會前議員李華明尋日(11日)唔理該黨決定，改用資深社工身份為候選人站台後，該黨副主席梁翊婷今日(12日)更懶理紀律委員會調查，未有避嫌，現身佢支持嘅候選人造勢大會現場，仲話係喺附近行街所以過嚟打個卡喎。有中委對此大感不滿，怒轟梁作為領導層公然違反黨紀，反問既然個人立場同該黨有咁大分歧「點解唔退黨」？

話說梁翊婷早前就缺席黨內特別會員大會會議，同日喺未經該黨同意下，就簽署文件確認以個人身份支持其中一名候選人，事件惹嚟黨友不滿，最終喺7名黨員投訴下，紀律委員會就事件展開調查。之不過，作為副主席嘅梁就好似視黨規為無物，今午現身佢支持嘅非建制候選人造勢大會，仲話自己行街經過喎。

對於梁近期經常做出挑戰黨規嘅行為，有中委就話既然該黨決定只批准李洪波嘅申請，梁作為領導層成員，今次現身造勢大會係公然違反黨紀。佢反問如梁認為自己立場比該黨紀重要，而該立場與黨有重大衝突時點解唔退黨，反而仲要「死攬」副主席嘅職銜做出違反該黨立場同黨紀嘅事情。

民主派前區議員梁國豪都睇唔過眼，喺Facebook貼文質疑梁「唔試下咁岩(啱)行過去探下坐緊監果(嗰)D(啲)」，又嘲梁「若要人不知，唔好太低B」。其實梁都已經簽署文件表明以個人身份支持該名候選人，用行街做理由又好似難以令人信服喎。

至於李華明未獲批准就擅自為非建制候選人撐場又會唔會好似梁一樣被投訴呢？該黨紀委會副主席袁海文就話，暫時未收到有關投訴啦！