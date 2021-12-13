避徵費亂棄廢料　學者促調整罰則

為減輕堆填區壓力，政府早年實施建築廢物處置收費計劃。然而，徵費計劃令一眾小本經營的裝修公司營運成本增加，誘發非法棄置建築廢物情況愈趨猖獗。有環團估計指，裝修公司若將建築廢料非法棄置，可節省數千元開支。

現時法例規定，建造工程、裝修工程承判商，處置建築廢物時須向環保署繳費，惰性建築廢物，例如石塊、瓦礫、大石、土、泥及沙等，收費為每公噸71元；堆填區接收的拆建廢料，例如竹枝、木料、植物、玻璃及包裝廢物等，收費每公噸200元。違法棄置建築廢物者，初犯可面臨最高罰款20萬元、監禁6個月。

根據該環團作出估算，現時處理建築廢料，每日運輸工人的成本為2,200元，連同堆填區入閘費每噸200元、汽車燃料費等，估計違法者每次非法棄置建築廢料可省卻數千元。

香港浸會大學生物系系主任黃煥忠認為，香港建築廢物棄置收費並不高昂，惟承建商往往因經濟考慮及「貪方便」而鋌而走險，隨處棄置。他建議當局加強執法，提高檢控數字和效率，同時調整罰則，加強阻嚇作用。

香港泥頭車司機協會理事長李志輝稱，全港目前只有兩個建築廢物篩選分類設施，分別位於屯門及將軍澳，政府宜於多區增設分類及收集站，減低運輸成本。