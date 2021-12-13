疑再現2塊維多利亞城界碑　分別位於摩星嶺及聶歌信山

疑再多2塊維多利亞城界碑重見天日！繼早前有市民於龍虎山偶然發現疑為第8塊維多利亞城界碑，有關注團體今(12日)沿住等高線親身前往視察，終皇天不負有心人，分別在摩星嶺及聶歌信山各發現1塊界碑。上述2塊界碑與龍虎山發現第8塊界碑的外形、特徵及尺寸都相似，目前已知的維多利亞城界碑有望增至10塊。團體促請政府盡快進行考察及原址保留界碑。

香港歷史研究社指，由於維多利亞城界碑均位於當年主要道路與城市界線的交接位，故團題沿住等高線親身前往視察，終於在聶歌信山約213米的位置發現1塊界碑，同時順着等高線在摩星嶺約138米的位置發現1塊界碑。理事長李澤恩指比較2塊界碑時，發現與早前市民在龍虎山發現的界碑非常相似，外形上亦同樣刻有「CITY BOUNDARY 1903」字樣，故有理由相信同屬維多利亞城界碑，甚至同期出品。

他又指，新發現的2塊界碑刻字方向都面向城外，相信當時作用為供進城的市民得知將會進入城市範圍。他直言，雖然2塊界碑均位於人迹罕至的地方，相信被移走機會不大，但建議政府盡快派員到場視察，並原址保留，同時教育市民避免因「打卡」而不小心破壞界碑。