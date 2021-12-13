港島東醫院聯網整合服務　縮短眼科手術輪候時間

港島東市民日後排期進行白內障手術，有望縮減半年輪候時間！由於東區為未來人口老化最嚴重的地區，港島東醫院聯網整合眼科服務，加強東華東院作爲眼科日間中心的角色，除分階段將東區醫院的眼科專科門診病人轉到東華東院外，同時集中處理眼科日間手術，如青光眼及眼疾等。以輪候白內障手術爲例，自7月整合服務後，病患輪候時間由約35個月縮減至28個月。有受惠病患對安排感到滿意，認爲有助改善生活質素。

港島東醫院聯網眼科部門主管高嘉莉稱，為整合服務，已於今年第三季將東華東院原有的眼科住院病床轉爲日間病床，眼科住院病床則集中在東區醫院；同時由東華東院集中處理日間手術，例如局部手術等，至於全身麻醉的手術則集中於東區醫院。她續指，目前正陸續轉介所有東區醫院的眼科專科門診病人到東華東院，至今已轉介近7,000人次。

東華東院眼科部門運作經理蕭淑儀指，服務重整後，以東華東院的玻璃體眼內注射，病患原需分4次到訪，但重整後可達一站式服務，病患只需到訪1至2次，節省逾倍時間。

80歲的吳先生分享，自己早於2019年8月開始排期進行白內障手術，直至上月中提早於東華東院完成手術。他指自己過往視力不佳，連落街買餸也有困難，手術後情況大大改善，並形容過程非常順利，對整合服務安排感到滿意。