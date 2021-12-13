醫患加強溝通　防止糖尿病併發症惡化

普遍人聽過「糖尿腳」、「糖尿眼」等糖尿病造成的疾病，但甚少人了解糖尿病併發症的慢性腎病，俗稱「糖尿腎」。每10個「洗腎」人士中，5人便是糖尿病患者，嚴重者須換腎或接受手術。惟香港對「糖尿腎」推廣不足，研究更發現，不少病人因不了解症狀，在問診期間難以向醫生描述病情。有醫生建議，醫患共同訂立治療目標，加強溝通，在患者確診糖尿病後「先發制人」，防止出現併發症或併發症惡化。

香港復康會社區復康網絡於11月以網上形式訪問了153名糖尿病患者，90%受訪者為50歲或以上，病齡至少6年。研究發現，逾60%受訪者沒有或不知道自己有否接受腎功能檢查，更加每三人就有一人從未曾跟醫生討論「糖尿腎」，如糖尿病會引起腎功能衰退等，原因是病人不了解症狀，較難向醫生表達病況。逾90%受訪者則未能回答醫生提問，主要是難以描述病情、找不到表達的合適詞語，以及兩至三個月才覆診，記性不佳等。

該網絡資深社工劉素琼分析指，調查反映患者對「糖尿腎」欠危機感，而過半受訪患者希望，醫生向其解釋檢查報告內容，及討論病情日後發展。約70%患者認為，應增值管理糖尿病的知識，並由專科護士或藥劑師講解資訊，均可改善醫患溝通。

內分泌及糖尿科專科醫生周振中稱，糖尿病是終身疾病管理，呼籲病人「投入、主動」地接受治療。他建議在確診初期醫患共同訂立治療目標，如就病情、生活飲食習慣、藥物等制訂個人化目標，加強病人的醫從性，及增進糖尿病知識。

腎病科專科醫生何繼良則稱，一旦確診糖尿病，醫患須「先發制人」，防止出現併發症，建議患者覆診前記錄至少一星期的血糖血壓、體重等數據；覆診時詢問蛋白尿程度和腎功能期數，以了解腎臟的健康狀況；也提醒病人要誠實告訴醫生自己的情況，如有沒有按時食藥。