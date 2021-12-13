學生觀南京大屠殺紀錄片受驚　張勇邦指應為教材提供更清晰指引

網上流傳屯門保良局香港道教聯合會圓玄小學上周四(9日)在課堂播放「南京大屠殺」的戰爭真實片段，當中包括日軍處決市民、嬰幼兒屍橫遍野的場面，令部分小一生觀看完短片後，恐慌嚎哭，惹來公眾非議。資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，相信今次是個別事件，他認識的不少校長都表示不會採用相關教材片段。張勇邦指出，教育局提供片段教材時，未有標明教材適合哪個年級的學生，認為當局應提供清晰的指引，但學校亦有責任把關。

今年是南京大屠殺84周年，而今日(13日)是「南京大屠殺死難者國家公祭日」，教育局早前建議學校安排合共40分鐘的悼念活動。教育局表示，學習抗日歷史是課程一部分，提供教材時亦無硬性規定所有學校，無差別地向所有班級的學校播放有關內容，相關影片中亦附有提示「以下部分鏡頭可能會引起觀眾不安，敬請留意」。

保良局香港道教聯合會圓玄小學則表示，日後會倍加留意，按不同級別的情況適切調整教材，讓學生了解歷史事件的同時，亦會更顧及學生感受。有家長表示，校長在今日的「南京大屠殺死難者國家公祭日」安排輔導時段，由班主任疏導學生的情緒。

小四學生家長陳女士指學校跟隨指引沒有問題，批評教育局的指引不明確，建議局方可將影片分類，具體訂立指引；小一學生家長邱先生認為，學校或覺得播放的片段屬歷史事實，沒有想過學生會如此大反應，認為校方只會按教育局的指引辦事。

另外，有小二學生指，知道有關片段是關於戰爭及「南京大屠殺」，班上有其他同學哭，而老師仍繼續播放影片，更指有同學拿書本遮蓋眼睛；亦有小一學生稱已不太記得片段內容，但記得老師有解釋。