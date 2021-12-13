66歲婦針後16日患心肌炎亡　孔繁毅：情況罕見

一名66歳女子在接種由內地及德國共同研發的復必泰疫苗後第16日，因心肌炎離世，與疫苗接種的因果關係被評估為不確定。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（13日）指出，經分析死者的心肌內帶有細小病毒核糖核酸，且已產生抗體，惟深入檢驗後，未能發現心臟細胞內有細小病毒核糖核酸，故不能完全排除疫苗接種與心肌炎有關，形容情況屬罕見。

孔繁毅又指出，若疫苗經靜脈接種，引致心肌炎的情況會較為嚴重，但情況較罕見，每數百萬宗個案只會有一宗。他稱，按過往資料顯示接種復必泰後患有心肌炎的人以年輕男士為主，且絕大部分病情輕微，休息後可完全康復。他認為把打針位置改為大腿，可減低患心肌炎的機會。

衞生署上周五(10日)公布11月的香港新冠疫苗的安全監察報告，專家委員會認為，事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中有病毒基因，令情況出現分歧，因此無法確立疫苗接種與死者的心肌炎有關。

事主於今年7月接種第一劑復必泰疫苗﹐16天後離世，解剖結果證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵。死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情況。此外，從她的心臟組織中也發現細小病毒基因。