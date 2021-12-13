西灣河開槍案兩被告不自辯　押後至明年3月結案陳詞

前年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶槍、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫。案件今日(13日)在區域法院續審，案件上周被裁定表證成立，兩名被告不自辯，押後至明年3月21日待雙方進行結案陳詞。

本案2名被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵，他們均報稱是學生。2人同被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

獲准匿名的開槍警員A於審訊中表示，事發時發現同袍不在背後，因感到孤身力弱及自身處境危險，又有人叫「唔好放佢走」，及有一名白衣男朝他走近，所以他拔槍戒備。之後他又感到被告想搶槍，所以開槍制止。辯方則指周當時手無寸鐵，周圍的人亦無特別動作，質疑警員開槍時根本沒有生命威脅；辯方亦質疑A覺得危險，但又不離去，其身後沒東西阻礙他後退，且從片段截圖可見，他反而向危險情況的方向前行，質疑他行為矛盾。

案件編號：DCCC 475/2020