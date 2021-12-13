Omicron令復必泰效用大減　許樹昌：疫苗仍可降死亡風險

根據港大及中大醫學院一項聯合研究發現，Omicron變種病毒可大幅減低由內地及德國合研的復必泰疫苗的病毒中和能力。有份負責研究的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，復必泰對Omicron變種病毒的中和抗體水平跌至約10個單位，根據文獻，疫苗需至少達25個單位才可有保護能力。不過疫苗仍能有效減低重症以及死亡的風險，而且打第3針亦可有助提升抗體水平和保護力。衞生防護中心轄下科學委員會下周四將開會，或會討論有關打第3針的安排。

許樹昌表示，復必泰對原始新冠病毒產生的中和抗體水平原本可達到320個單位，但對Omicron變種病毒卻跌至約10個單位，與南非的研究數據脗合。根據文獻，中和抗體水平至少需要達到25個單位才有保護能力。即便如此，疫苗仍可引發T細胞反應，能夠有效減低重症和死亡風險。

許樹昌指出，據輝瑞藥廠報告顯示，打第3針復必泰後，中和抗體水平可跳升25倍，而以色列的研究亦指出可升100倍，英國研究則顯示打第3針後保護率可達到75%，他認為目前已有足夠數據反映第3針能夠提升抗體水平和保護力。

衞生防護中心轄下科學委員會將於下周四開會，許樹昌表示，目前暫未有議程，但相信會討論關於打第3針的安排。他又稱，在Omicron變種病毒未出現時，市民仍可以在打第2針後6個月打第3針，但由於Omicron變種病毒降低了疫苗效用，市民或需要縮短打第2針和第3針的相隔時間。