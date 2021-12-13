政Whats噏：擅自撐候選人　已離港黨友促梁翊婷退黨　羅健熙捱批

民主黨（白鴿黨）副主席梁翊婷及元老、前議員李華明先後無視該黨決定，分別以個人身份及資深社工身份支持非建制派候選人。事件持續發酵，有本土派人士尋晚(12日)就喺Facebook貼文，狠批梁及李兩人嘅行為，批白鴿黨容許呢啲「敗類」存在極為不智，更質疑該黨主席羅健熙「龜縮唔譴責」點樣領導白鴿黨。有已離港白鴿黨成員都話，公眾都希望民主黨可以嚴正處理梁嘅違紀行為，否則「民主黨也實在黨不成黨」，又公開呼籲梁自行辭任副主席並退出民主黨。

事緣繼李華明未獲該黨批准為其支持嘅非建制派候選人站台後，梁翊婷尋日亦現身佢所支持嘅非建制派候選人造勢大會現場，事後解釋係因為行街經過「打卡」，以朋友身份支持。對此，被通緝嘅前「民間外交網絡」發言人張崑陽尋晚喺貼文中，狠批梁及李係白鴿黨兩大罪人，兩人公然無視黨紀，用個人身份就以為可以為所欲為，罔顧背後所代表嘅政治組織，切割其支持者唔參與選舉嘅主流想法，形容完全係荒謬絕倫。

佢斥兩人連基本嘅政治判斷同組織倫理都欠奉，談何可以作為政黨領袖，又話如果連黨嘅領袖都可以其身不正，唔明白該黨可以點樣呈現足夠嘅道德威望同政治論述帶領香港走出困局。唔單止梁李二人被轟，張亦唔滿意羅健熙嘅處理手法，反問羅「點樣對得住而(依)家坐緊監嘅人」。

至於已離港嘅白鴿黨成員郭天立亦貼文，指梁翊婷未獲黨同意就簽署支持同意書支持該名候選人，公然視黨紀為無物，黨內外已一片嘩然，然而佢就變本加厲。佢反問梁嘅所作所為係咪對得住正被還押嘅前主席胡志偉、選佢為副主席嘅黨員，及喺2019年區議會選舉投票支持佢嘅選民。

郭透露早前同幾位黨友商討後已聯署去信紀律委員會，要求調查梁涉違反紀律嘅行為，紀委會亦已立案處理，佢哋有信心該黨將會按黨內相關程序嚴肅處理。佢又呼籲梁自行辭任副主席並退黨，唔好再以所謂「朋友身份」、「路過」等說辭誤導公眾。