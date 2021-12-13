調查指近3成照顧者代小學子女做功課　團體倡盡快恢復全日面授課堂

疫情下家庭照顧者與子女「困獸鬥」情況未有改善，基層家庭普遍低收入、低學歷，面對疫情下學校上課及功課安排出現不少變動，對基層照顧者更困難。有團體進行調查，以了解基層照顧者在子女教育的情況和需要。結果顯示，受訪者子女功課多出現欠交，照顧者被迫「落手完成」、因經濟負擔沉重，因而選擇非牟利團體或學校的低收費補習班或不使用服務。

關注草根生活聯盟在今年12月1日至6日期間，以問卷及訪談形式進行調查，共收集到378份問卷，當中367份有效，11份無效。以及就6名基層照顧者進行訪談。結果顯示，小學的平均功課時數與中學生無異，皆惟數量亦更多，接近6份，近70%小學生出現無法完成當日功課的情況，26.7%基層照顧者需代做功課，反映部分基層照顧者不知道如何教導子女。

不少受訪照顧者表示沒有子女學習支援服務開支或低子女學習支援服務開支是因為經濟負擔沉重，因而選擇非牟利團體或學校的低收費補習班或不使用服務，而名額有限、篩選條件、教學質素的考慮下，令部分照顧者卻步。同時近8成半認為現時學校提供予家長及學生的支援不足夠，反映出學校在疫情影響下，未能提供適切的支援措施。

團體提出多項建議，包括將疫苗和面授課堂脫鈎，盡快恢復全日面授課堂、大幅增加課餘託管名額、提供額外的補習津貼予低收人家庭、調整整體課程及功課的難度、以及向學校提供資助，由學校提供功課輔導班予低收人家庭。