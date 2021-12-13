明年文憑試復辦英文口語　考試期間須全程戴口罩

香港考試及評核局今（13日）出版明年香港文憑考試的《考生手冊》，已停辦兩年的英文科口試復辦，明年3月底至4月初開考，並列出相關防疫措施，包括考生在口試期間必須於考試期間戴口罩、考試前須用酒精搓手液清潔、座位亦會拉闊考生間的距離等。

考評局表示，鑑於學校受新冠肺炎的疫情影響，明年文憑試學生的學習進度亦受到延誤，因此甲類科目的筆試定於明年4月22日開始，英國語文科的口試將於明年3月29日至4月8日舉行，而中國語文科的口試已經取消。

文憑試14個甲類科目的評核大綱已透過應變安排措施作出相應修訂，以精簡校本評核及公開考試。地理科卷一、歷史 科卷一、旅遊與款待科卷二和設計與應用科技科卷二的考試時間亦已縮短，以配合實施精簡公開考試的應變安排。

另一方面，為減低病毒感染的機會，試場將實施多項預防及應變措施。考生需於開考前30分鐘到達試場，必須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」，如考生作出虛假、不完整或誤導申報，將會受到懲處或被取消考試資格。

而考生進入試場前，必須正確地戴上自備外科口罩及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。監考員亦會檢查考生是否已填妥及簽署健康申報表，並會再為考生量度體溫。